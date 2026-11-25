Аутор:Стеван Лулић
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу затражило је одређивање притвора за Мирослава Нинковића због сумње да је починио кривична дјела Неовлаштена производња и промет опојних дрога и Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
"Наведено лице се сумњичи да је, 23. новембра 2026. године у Требињу, у кући коју користи неовлаштено ради даље продаје држао супстанце које су проглашене за опојну дрогу која је пронађена приликом претреса који су извршили припадници Полицијске управе Требиње, поступајући по Наредби Основног суда у Требињу", саопштено је из Тужилаштва.
Подсјећамо, приликом претреса је пронађено:
Код осумњиченог су претресом пронађена и четири експлозива укупне бруто масе 687.65 г.
Из ОЈТ Требиње наводе да је притвор затражен јер постоје нарочите околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити или довршити кривично дјело.
Подсјећамо, Нинковић је ухапшен јуче, а како је за АТВ потврђено, он је од раније познат полицији по више кривичних дјела.
Осуђиван је већ 10 пута и то:
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