Autor:ATV redakcija
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Turski državljanin A.E. (48) uhapšen je po Interpolovoj potjernici u akciji MUP-a Kantona Policija MUP-a Kantona Sarajevo i Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.
Iz MUP-a KS navode da Interpol Ankara uhapšenog potražuje zbog trgovine drogom.
On će danas biti predat nadležnom sudiji Suda Bosne i Hercegovine.
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