Jedna osoba poginula je u stravičnoj nesreći koja se dogodila večeras na izlazu iz Dubrava prema Ceriku.

''Policiji Brčko distrikta BiH je dana 21.11.2026. godine u 19:01 sat prijavljeno da se na izlazu iz Dubrava prema Ceriku dogodila saobraćajna nezgoda'', potvrdila je za "Avaz" portparolka Policije BD BiH Dževida Hukičević.

Dodala je da su odmah nakon prijave policijski službenici izašli na lice mjesta i utvrdili da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovali putničko motorno vozilo i autobus.

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U saobraćajnoj nezgodi je jedno lice smrtno stradalo, dok je više povrijeđenih lica zbrinuto u Javnoj zdravstvenoj ustanovi u Brčkom.

''Na pomenutoj dionici, saobraćaj je obustavljen radi vršenja uviđaja, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH koji je izašao na lice mjesta'', dodala je Hukičević.