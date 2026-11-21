Autor:ATV redakcija
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Večeras oko 20 časova na magistralnom putu MI-101, u mjestu Mahovljani, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i pješak.
Prema saznanjima ATV-a, u ovoj stravičnoj nesreći život je izgubio muškarac.
Na ovoj dionici magistralnog puta na snazi je potpuna obustava saobraćaja, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce.
Hronika
Tragedija u Mahovljanima: Stradao pješak
U toku je vršenje uviđaja kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, nakon čega će biti poznato više detalja o svim okolnostima ove tragedije.
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