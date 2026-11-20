Autor:Ognjen Matavulj
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Maloljetnik (16) iz Teslića teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u Tesliću kada je došlo do sudara njegovog mopeda sa automobilom ”reno” kojim je upravljala žena K.C.
Nesreća se dogodila oko 18 časova i maloljetnik je, nakon nesreće, prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na dalje liječenje. Nezvanično saznajemo da je zadobio višestruki prelom noge.
”Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Teslić, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji je navedeni događaj kvalifikovao kao krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja”, saopštila je PU Doboj.
Tačne okolnosti i uzrok nesreće se istražuju.
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