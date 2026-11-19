Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 16.40 sati dogodila u mostarskom naselju Cim povrijeđena je pješakinja, dok se vozač putničkog automobila udaljio s mjesta nesreće.
Kako je za Hercegovina.info potvrdila portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, žena je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Centar za urgentnu medicinu radi ukazivanja ljekarske pomoći.
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''Policijski službenici poduzimaju potrebne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nesreće i pronalaska vozača'' kazala je Miloš.
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Stepen povreda za sada nije poznat.
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