Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su lice čiji su inicijali N.I. (23) iz Beograda zbog sumnje da je izvršio otmicu jedne osobe.

MUP Srbije je saopštio da je osumnjičeni, u saradnji sa još tri osobe koje su uhapšene ranije, 13. avgusta lice O.F. iz Beograda držao protivno njegovoj volji, silom i pod prijetnjom, postupajući na naročito svirep način, nanijevši mu teške tjelesne povrede opasne po život.

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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.