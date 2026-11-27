Osnovni sud u Derventi potvrdio je optužnicu protiv radnice čiji su inicijali I.M, osumnjičene da je kao stariji špediterski carinski deklarant podružnice u Brodu oštetila špeditersku firmu iz Sarajeva za 14.755 KM.

Okružno javno tužilaštvo u Doboju tereti optuženu da je od oktobra prošle do marta tekuće godine protivpravno prisvojila novac koji joj je bio povjeren na radu tako što je prilikom pružanja usluga društva trećim licima, izdavajući fiskalne račune, propustila da ih evidentira kroz dnevnik blagajne.

- Iako je vršila gotovinsku naplatu od trećih lica po pomenutim računima gotovinska sredstva nije uplaćivala na račun društva, odnosno u blagajnu, što je bila u obavezi - saopšteno je danas iz dobojskog Tužilaštva.