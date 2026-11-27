Autor:Ognjen Matavulj
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Okružni sud u Doboju oslobodio je optužbe Slađana Stanojevića (29) iz Dervente za razbojništvo u automat klubu u Derventi u martu ove godine.
Presudu je izreklo sudsko vijeće Okružnog suda u Doboju, navodeći da Stanojević nije kriv za djelo koje mu je stavljeno na teret. Stanojević je u pritvoru Kazneno-popravnog zavoda u Doboju proveo više od osam mjeseci.
”Prema optuženom je ukinut pritvor u kojem se nalazio od 14. marta ove godine i odmah je pušten na slobodu. Optuženi je oslobođen i plaćanja troškova krivičnog postupka, koji padaju na teret budžeta”, saopštio je Okružni sud u Doboju.
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Pljačka se dogodila 13. marta oko četiri časa iza ponoći. U optužnici se navodilo da je Stanojević maskiran bijelom tkaninom preko lica došao do automat kluba. Prijeteći pištoljem, nepoznate marke i serijskog broja, radniku I.M. naredio je da legne na pod. Radnik je potrbuške legao i razbojnik ga je pitao gdje je novac. Radnik je odgovorio da se novac nalazi u ladicama na šanku i razbjonik je iz njih ukrao 9.045 KM i pobjegao s lica mjesta.
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