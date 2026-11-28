Pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona postupili su po nalogu nadležnog tužilaštva, a sve aktivnosti provedene su pod njegovim nadzorom.

"Sve aktivnosti koje su provođene bile su pod nadzorom i u nadležnosti dežurnog kantonalnog tužilaštva u Travniku. Daljnje postupanje u ovom slučaju sada je u nadležnosti Tužilaštva i mi nismo ovlašteni davati bilo kakve informacije", kazao je Muamer Karadža iz MUP-a SBK za "Avaz".

D‌jeci je sada osiguran privremeni smještaj u hraniteljskoj porodici, a Centar za socijalni rad Jajce postupa u okviru svojih nadležnosti.