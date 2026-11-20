Autor:ATV redakcija
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Saobraćajna nezgoda dogodila se kod auto-škole „Volan“ u Banjaluci, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici usporen.
Kako javljaju vozači, prohodna je samo jedna saobraćajna traka, a na tranzitu se već stvaraju gužve.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom dionicom.
Informacija o nastaloj šteti kao i o povrijeđenima za sada nema.
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