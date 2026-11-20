Tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Božidaru Doderoviću (34) zvanom Božo iz Nikšića i Anelu Kokiću (23) zvanom Koka iz Sarajeva osumnjičenima za krijumčarenje 50 kilograma marihuane.

Doderović i Kokić uhapšeni su 18. novembra u okviru akcije ”Transporter” koju je u Sarajevu sprovela Federalna uprava policije. Obojica su ”pali” prilikom primopredaje oko 50 kilograma marihuane koja je bila sakrivena u kamionu ”Man”.

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”Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenih, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze, te vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Obojici se na teret stavlja da su počinili krivično djelo neovlašten promet drogom.