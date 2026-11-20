Antonio Pavljašević (34) i Ajdin Đug (43) iz Tuzle osuđeni su u Sudu BiH na po dvije godine zatvora zbog neovlaštenog prometa 527 grama kokaina.

Presuda je izrečena nakon što su optuženi sa Tužilaštvom BiH sklopili sporazum o priznanju krivice, koji se sud prihvatio.

Obojica su oglašeni krivim za neovlašteni promet drogom. U izrečenu kaznu uračunato im je vrijeme provedeno u pritvoru od 15. jula do 13. oktobra 2025. godine.

”Optuženi su oglašeni krivima što su u julu mjesecu 2025. godine, na teritoriji BiH i Hrvatske u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi postali članovi organizovane grupe ljudi i neovlašteno vršili međunarodni prenos droge”, saopštio je Sud BiH.

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Pavljašević i Đug uhapšeni su 15. jula nakon što su preko graničnog prelaza Orašje pokušali da prokrijumčare 527 grama kokaina. Droga je, prilikom detaljne kontrole, otkrivena u automobilu ”škoda”, hrvatskih registarskih oznaka.