Zbog razbojništva nad katoličkim sveštenikom Filipom Maršićem uhapšen je Goran Hubijar iz Beograda, koji je ranije osuđen na 16 godina zatvora zbog pokušaja ubistva dvojice policajca u Brčkom, potvrđeno je za ATV.

Hubijar godinama prolazi kroz policijske evidencije zbog više krivičnih djela koje je počinio na području Srbije, Hrvatske i BiH. On će tokom dana biti sproveden u nadležnost Tužilaštva Brčko distrikta, a više iforacija o cijelom slučaju biće saopšteno na konferenciji za medije u 14 časova.

Pucao na dvojicu policajaca, jednog teško ranio

Hubijar je živio na relaciji Beograd – Brčko, a u septembru 2010. godine pravosnažno je osuđen na 16 godina zatvora zbog pokušaja ubistva dvojice policajaca 7. marta u Brčkom i drugih krivičnih djela. U presudi se navodilo da je iz vatrenog oružja pucao prema policajcima i tom prilikom je jednog teže ranio.

Hronika Snimak hapšenja osumnjičenog za razbojništvom nad župnikom u Brčkom

Istom presudom oglašen je krivim za neovlašten promet drogom i tešku krađu. Prethodno je 2009. osuđen za teške krađe i omogućavanje uživanja opojne droge, što mu je uračunato u jedinstvenu kaznu od 16 godina.

Svešetnik zadobio sedam uboda

O svom životu, kao i pucnjavi ka policiciji Hubijar je pričao javno u emisiji ”Slučajevi X”.

Podsjetimo, Filip Maršić napadnut je 17. novembra po dolasku u župnu kuću u Boću. Napadač ga je sačekao i prijeteći nožem tražio mu novac. Došlo je do borbe tokom koje je Maršić zadobio sedam površinskih uboda nožem. Maršić je uspio izaći iz kuće i poći prema ulici, gdje je preskočio ogradu. U tim trenucima naišle su komšije koje su ga prevezle u Hitnu pomoć.