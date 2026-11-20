Sud BiH pustio je na slobodu inspektorku SIPA Jelenu Mičić, koja je uhapšena u akciji ”Krug” zbog sumnje da je kriminalcima odavala tajne podatke iz istraga.

”Nakon održanog ročišta Sud je donio rješenje kojim je odbijen prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora prema Jeleni Mičić, te se osumnjičena ima pustiti na slobodu”, saopštio je Sud BiH.

Dodaju da su Mičićevoj određene mjere zabrane i to zabrana preduzimanja službenih dužnosti, zabrana posjećivanja određenih mjesta ili područja, kao i sastajanja sa određenim osobama.

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”Izrečene mjere zabrane će trajati dok za tim postoji potreba, a opravdanost ovih mjera zabrane će se kontrolisati svaka dva mjeseca”, navode u Sudu BiH.

Mičićeva je osumnjičena da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Mičićeva je uhapšena u okviru akcije ”Krug”, koju su sproveli SIPA i Tužilaštvo BiH.

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Prema nezvaničnim informacijama Mičićeva je podatke iz ”Skaj” predmeta odavala svom bratu Stefanu Šiljegoviću, inače džudo reprezentativcu BiH, koji je prekjuče uhapšen u akciji PU Istočno Sarajevo zbog pokušaja iznude. Zajedno s njim uhapšen je i njegov brat Luka Šiljegović.