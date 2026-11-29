Vozač iz Velikog Trgovišća koji je sa 0,52 promila alkohola u krvi naletio na srndaća dobiće odštetu od lovačkog društva jer je sud zaključio da nesreću ne bi mogao izbjeći ni da je bio trijezan. Gotovo tri godine nakon događaja, Opštinski sud u Zlataru nepravosnažno je presudio da Lovačko društvo "Lisica" vozaču mora isplatiti više od 5.500 evra odštete. Presuda je objavljena samo dvanaest dana nakon što su na snagu stupila nova pravila o naknadi štete u slučajevima naleta na divljač.

Sud: Alkohol nije uticao na nesreću

Nesreća se dogodila 25. januara 2024. godine oko 19.40 časova u Ulici Stjepana Radića u Velikom Trgovišću. Vozač se vraćao iz pravca Žejinaca kada je osjetio udarac u lijevu stranu automobila. Zaustavio se i pored puta ugledao uginulog srndaća. Životinju, kako je ispričao na sudu, prije samog udarca nije vidio. Policija mu je na mjestu događaja izmjerila 0,52 promila alkohola i uručila prekršajni nalog.

Opštinski sud u Zlataru je 26. novembra ove godine donio prvostepenu presudu. Njome je Lovačkom društvu "Lisica" naloženo da vozaču isplati 5.506,35 evra odštete i podmiri 2.449,29 evra sudskih troškova, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama. Na presudu je moguće uložiti žalbu u roku od 15 dana.

Ključna uloga saobraćajnog vještačenja

Lovačko društvo osporavalo je svoju odgovornost i visinu odštetnog zahtjeva. Pred sudom su tvrdili da bi za nesreću na javnom putu unutar naselja trebalo da odgovara opština. Uz to su isticali da je vozač zbog izmjerene količine alkohola sam skrivio nesreću.

Sud je zbog toga zatražio saobraćajno i toksikološko vještačenje. Toksikološkim nalazom utvrđeno je da je izmjerena koncentracija alkohola mogla tek neznatno uticati na vozačeve sposobnosti. Saobraćajni vještak bio je ključan. Izračunao je da je vozaču za zaustavljanje vozila, koje se kretalo brzinom do 50 km/č, bilo potrebno 24,6 metara. Međutim, od trenutka kada je najranije mogao uočiti srndaća do mjesta naleta imao je na raspolaganju samo 8,9 metara.

"Do naleta bi došlo i u slučaju da uopšte nije bio pod uticajem alkohola", navodi se u obrazloženju presude. Sud je utvrdio da na tom dijelu puta nije bilo znaka opasnosti od divljači. Primijenio je odredbe Zakona o obligacionim odnosima prema kojima se divljač na putu smatra opasnom stvari. Zato je zaključio da za štetu odgovara lovačko društvo koje upravlja tim lovištem, a odbacio je argument o odgovornosti opštine.

Od 14. novembra važe drugačija pravila

Ovaj slučaj presuđen je prema propisima koji su važili u vrijeme nesreće, u januaru 2024. godine. U međuvremenu su se pravila promijenila. Izmjenama Zakona o lovstvu, koje su stupile na snagu 14. novembra 2026. godine, propisano je da nosilac prava lova odgovara za štetu ako je ona nastala zbog grupnog lova.

Ako se utvrdi da krivice nema ni na strani vozača ni na strani nosioca prava lova i da su obje strane preduzele sve razumne mjere, svako snosi svoju štetu. Hrvatski lovački savez saopštio je da za nesreće koje su se dogodile od 14. novembra nadalje više ne prima prijave po starom sistemu.