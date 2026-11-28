Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je nakon završenih konsultacija sa kandidatom za predsjednika Vlade Republike Srpske Igorom Dodikom da je ova politička partija zadovoljna predstavljenom politikom mandatara za sastav nove vlade.

"Izražavam zadovoljstvo činjenicom da se ovdje pokazuje jedna nova energija, te da želimo da uđemo u neko novo vrijeme", istakla je Cvijanović.

Dodaje da smatra da su institucije Republike Srpske spremni za takvo nešto.

"SNSD kao najjača i vodeća partija opredijeljena je za politike ka razvoju Republike, unapređenja materijalnog statusa svih naših kategorija u društvu. Posebno smo zadovoljni pojedinačnim politikama koje su nam danas objašnjene od strane budućeg premijera, sada mandatara, kao i načina na koji se podrazumijeva vođenje buduće vlade", dodaje ona.

Ističe da ovo jeste vlada kontinuiteta, ali vlada sa jednom sasvim drugom dinamikom.

"Treba da razumijemo potrebe budućnosti, potrebe mlade populacije koju treba da zadržimo u Republici Srpskoj. I ono što je potrebno za stabilan život. Vlada je usmjerena da održi finansijsku stabilnost i da se posveti razvoju. A mi kao SNSD radimo na tom planu već dugi niz godina", dodaje ona.

Podsjećamo, Dodik je danas završio konsultacije o sastavu nove vlade sastankom sa delegacijom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koju je predvodio lider partije Milorad Dodik.