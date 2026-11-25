Autor:ATV redakcija
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Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik poručio je da ekonomska politika mora biti usmjerena na čovjeka koji živi od svog rada, ali i na sigurnost koju taj rad pruža njemu i njegovoj porodici.
Dodik je naveo da mu je bilo važno da čuje stavove i radnika i poslodavaca, odnosno onih koji stvaraju radna mjesta.
"Za mene ekonomija počinje od čovjeka koji živi od svog rada i od pitanja koliko sigurnosti taj rad pruža njemu i njegovoj porodici. Zato mi je bilo važno da danas čujem i radnike i one koji stvaraju radna mjesta. Uloga Vlade je da ih okupi i pomogne im da dođu do dogovora", naveo je Dodik.
Za mene ekonomija počinje od čovjeka koji živi od svog rada i od pitanja koliko sigurnosti taj rad pruža njemu i njegovoj porodici. Zato mi je bilo važno da danas čujem i radnike i one koji stvaraju radna mjesta. Uloga Vlade je da ih okupi i pomogne im da dođu do dogovora. https://t.co/oAw2dhUb1Y— Igor Dodik (@dodik_igor) November 25, 2026
On je istakao da Vlada treba da ima ulogu posrednika u dijalogu radnika i poslodavaca, kako bi se došlo do rješenja koja će doprinijeti većoj sigurnosti zaposlenih i stabilnosti privrede.
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