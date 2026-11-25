Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik najavio je da će u narednim danima njegov tim objediniti sve prikupljene informacije o dosadašnjem radu ministara i formirati jasne stavove prije sastanaka sa koalicionim partnerima i predstavnicima vladajuće strukture.

Dodik je nakon konsultacija za sastav nove vlade Republike Srpske novinarima rekao da su neka ministarstva pohvaljena, a da su za neka iznesene kritike, te dodao da će sve biti uvaženo.

"Želimo jasno reći za koga jesmo i za koga nismo, odnosno koga ćemo podržavati u narednoj vladi, a koga ne. Nastojaćemo i malo podmladiti kadrovska rješenja", poručio je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je dodao da će se sagledati kako povećati i stvoriti nove podsticaje za domaću proizvodnju.

"Jedan od prioriteta je borba protiv sive ekonomije. Dodatno ćemo raditi na tome. Javne institucije dodatno će uložiti snagu da otkriju one koje isplaćuju platu u kovertama. Trebamo povećati kazne za sve one koji izbjegavaju da isplaćuju plate u punim iznosima", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon konsultacija za sastav nove vlade Srpske.

Odgovorno upravljanje javnim preduzećima, dodaje mandatar, jedan je od prioriteta rada nove vlade.

"Čuli smo danas da nije baš sjajna situacija u pojedinim preduzećima, javnim institucijama. Tražiću odgovornost. Ako utvrdimo određene stvari, tražiću, ukoliko budem izabran za predsjednika Vlade, da na prvoj od sjednica Vlade bude izvještaj svih tih poslovanja. Gdje se utvrdi da postoji situacija da je odgovorno lice učinilo štetu ili nije odgovorilo na izazove, tražićemo hitnu odgovornost", istakao je Dodik.

Mandatar je današnje sastanke ocijenio veoma konstruktivnim, te dodao da postoji razumijevanje za dodatno poboljšanje privrednog ambijenta.

"Saglasni smo da fokus nove vlade treba da bude ekonomija, da pokušamo da obezbijedimo dodatne strane investicije, da poboljšamo ambijent radnika i povećamo broj zaposlenih", naglasio je Dodik.