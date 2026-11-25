Predsjednik Skupštine Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske Radenko Pelemiš rekao je da su na sastanku sa kandidatom za predsjednika Vlade Republike Srpske Igorom Dodikom svi zahtjevi Komore uvaženi.

"Imali smo dobar razgovor i predstavili sve naše probleme i ideje kako bi poboljšali stanje samostalnih preduzetnika u Republici Srpskoj i kako bi mladi ostali ovdje", rekao je Pelemiš novinarima nakon konsultacija mandatara sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske, prenosi "Srna".

On je dodao da je ključni problem samostalnih preduzetnika rad na crno.

"Takođe, tu je problem naplate preduzetnika. Svi naši zahtjevi, ideje i problemi su uvaženi", naglasio je Pelemiš.