Autor:ATV redakcija
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Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović učestvovaće danas u Briselu na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan.
Ovaj samit se održava redovno i predstavlja platformu za strateški dijalog Evropske unije i regije, a fokus je na temama kao što su proširenje, bezbjednost, ekonomska saradnja i politička stabilnost regiona.
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