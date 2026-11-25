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Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović učestvovaće danas u Briselu na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan.

Ovaj samit se održava redovno i predstavlja platformu za strateški dijalog Evropske unije i regije, a fokus je na temama kao što su proširenje, bezbjednost, ekonomska saradnja i politička stabilnost regiona. Republika Srpska Trišić Babić: Dejtonskim sporazumom prihvaćena je realnost

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