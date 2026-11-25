Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da svaki pokušaj da se 25. novembar, koji se u dijelu FBiH praznuje kao takozvani dan državnosti, proglasi "državnim praznikom" predstavlja politički jednostrano poimanje BiH kao muslimanske unitarne države i ignorisanje ustavne strukture BiH uspostavljene Dejtonskim sporazumom.

"Ako se želi zajednički praznik na nivou državne zajednice BiH, onda se do njega mora doći dogovorom, uz puno uvažavanje njenih konstitutivnih naroda - Srba, Hrvata i muslimana, odnosno Bošnjaka, i entiteta - Republike Srpske i FBiH. Sve drugo je politička promocija jednog bošnjačkog shvatanja BiH i krivotvorenja istorije, a ne izraz zajedničkog opredjeljenja i onoga što je propisano Dejtonom", istakao je Dodik za Srnu povodom 25. novembra, Dana ZAVNOBiH-a, koji se u bošnjačkom dijelu FBiH obilježava kao takozvani "dan državnosti BiH".

"BiH nema dan državnosti, to je podvala i lažna manifestacija", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je 25. novembar dan kada je održano zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu, koji je prethodio zasjedanju AVNOJ-a 29. novembra u Jajcu kada je uspostavljeno federalno uređenje Jugoslavije koju su upravo ovi koji danas slave ZAVNOBiH rušili.

"BiH koji oni danas slave ne postoji, tako da oni slave nepostojeći praznik nepostojeće BiH", konstatovao je Dodik.

BiH Košarac: BiH nema dan državnosti

Paradoks je, ukazao je Dodik, da Bošnjaci slave ZAVNOBiH, a ignorišu AVNOJ, a još veći paradoks je činjenica da su se muslimani u Drugom svjetskom ratu većinski borili na strani ustaša i drugih okupatora, za razliku od Srba koji su bili u prvim redovima antifašističke borbe.

"Nemoguće je očekivati da se AVNOJ ne pominje, a da u tom pogledu neko pokušava da nametne ZAVNOBiH kao takozvani dan republike. To govori kakva je BiH zemlja. U njoj i danas sjede stranci u Ustavnom sudu BiH i donose odluke koje nemaju veze ni sa Ustavom ni sa pravom", naglasio je Dodik.

On je rekao da je 25. novembar samo jedan obični radni dan, za Republiku Srpsku nepostojeći praznik i ne može biti predstavljen kao praznik cijele BiH kad ne postoji opšta saglasnost.

"Niko nema pravo Srbima u Republici Srpskoj da određuje i nameće koje će istorijske datume obilježavati. Istorija se ne može monopolizovati, a ni krivotvoriti. BiH nema zakon o praznicima na nivou cijele zemlje upravo zato što o takvom pitanju nikada nije postignut konsenzus sva tri konstitutivna naroda i oba entiteta", naglasio je Dodik.

S toga, kaže on, ovaj datum ne može imati pravnu snagu ni u institucijama na zajedničkom nivou.

"Muslimani koji su kasnije postali Bošnjaci mogu da slave bilo šta i mi nemamo namjeru da im to određujemo. Problem nastaje onog trenutka kad oni nama nameću svoje kvazipraznike odnosno dane iz istorije", kaže Dodik.

On je podsjetio da je današnja BiH, prema slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, sačinjena od dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda i samo ona pitanja o kojima postoji potpuna saglasnost mogu uživati legitimitet praznika na nivou BiH, sve ostalo su jednostrani potezi kojima se pokušava majorizovati volja druga dva naroda.

"Mi poštujem njihovo pravo da obilježavaju datume koje smatraju važnim za svoju entitetsku istoriju, ali istovremeno očekujemo i puno poštovanje činjenice da Republika Srpska ima svoj identitet, svoje praznike i svoj legitimitet stečen voljom njenih građana i međunarodnim mirovnim sporazumom", istakao je Dodik.

Predsjednik Dodik je naglasio da je za sve institucije, škole i privredne subjekte u Republici Srpskoj 25. novembar bio i ostao običan radni dan, bez ikakvog značaja u institucionalnom smislu.

"Naš Dan Republike je 9. januar, a umjesto nekog tamo praznika koji nazivaju danom državnosti BiH, koja u tom smislu više ne postoji, mi slavimo mir, 21. novembar datum kada je parafiran Dejtonski mirovni sporazum. To dovoljno govori o njihovim praznicima i njihovom poimanju BiH", zaključio je Dodik.

(SRNA)