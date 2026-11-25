Autor:ATV redakcija
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Udruženje Srba iz BiH, sa sjedištem u Beogradu, bezrezervno je podržalo većinsku odluku srpskog naroda u Republici Srpskoj da za kandidata za premijera predloži Igora Dodika.
"Ovaj patriotski čin neprikosnoveno branimo i svima onima koji se mešaju u odluke Srba koji žive u Republici Srpskoj poručujemo da prepuste vremenu ocene budućeg rada premijera i njegove vlade", navedeno je u saopštenju Udruženja.
U saopštenju se naglašava da mandatar Dodik zaslužuje šansu i da zlonamjerne i tendenciozne izjave u ovom trenutku svakako štete Srbima i njihovom opstanku u BiH.
Predsjednik Republike Srpske Savo Minić predložio je Igora Dodika za mandatara 22. novembra, prenosi Srna.
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