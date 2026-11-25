Udruženje Srba iz BiH, sa sjedištem u Beogradu, bezrezervno je podržalo većinsku odluku srpskog naroda u Republici Srpskoj da za kandidata za premijera predloži Igora Dodika.

"Ovaj patriotski čin neprikosnoveno branimo i svima onima koji se mešaju u odluke Srba koji žive u Republici Srpskoj poručujemo da prepuste vremenu ocene budućeg rada premijera i njegove vlade", navedeno je u saopštenju Udruženja.

U saopštenju se naglašava da mandatar Dodik zaslužuje šansu i da zlonamjerne i tendenciozne izjave u ovom trenutku svakako štete Srbima i njihovom opstanku u BiH.

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić predložio je Igora Dodika za mandatara 22. novembra, prenosi Srna.