Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić na samom kraju mandata raspisao je javni poziv za dodjelu podsticaja od čak dva miliona maraka.

"Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava podsticaja planiranih budžetom Ministarstva energetike i rudarstva radi ispunjenja ciljeva koji se odnose na unapređenje poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja, unapređenje konkurentnosti, povećanje broja zaposlenih radnika, stvaranje dodatne vrijednosti kod gotovih proizvoda, proizvodnji baziranoj na inovacijama, uvođenje ili unapređenje sistema kvaliteta proizvodnje i proizvoda i unapređenje drugih opštih elemenata poslovanja privrednih društava iz resorne nadležnosti Ministarstva", navodi se na sajtu Ministarstva.

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To ne bi bilo ništa čudno da se Javni poziv za dodjelu milionskih sredstava ne objavljuje na samom kraju Đokićevog mandata na čelu Ministarstva energetike i rudarstva.

Oglas je objavljen na stranici Ministarstva u rubrici "Javni pozivi i nabavke", što ga čini teže vidljivim za mnoge koji bi da konkurišu, a koji se oslanjaju na tradicionalnija sredstva informisanja.

Zanimljivo je i to da je rok za prijave svega osam dana, odnosno važi od 24. novembra do 2. decembra.

Samim tim, vjerovatnoća da mnogi koji ispunjavaju uslove, a kojima su podsticaji prijeko potrebni, uopšte i ne budu upoznati sa njim i ne konkurišu za sredstva.

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Simptomatično je i da će u trenutku zatvaranja Javnog poziva ostati svega nekoliko dana do do formiranja nove Vlade, s obzirom na to da je najavljeno da će ona biti formirana do sredine decembra.