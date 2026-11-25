Bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, koja je juče, 24. novembra, uhapšena u akciji "Emisar", primljena je jutros u Urgentni centar UKC Republike Srpske.

ATV nezvanično saznaje da je Šljivićeva nakon privođenja više puta povraćala.

Republika Srpska Odlazeći Đokić dijeli 2 miliona maraka

Ove informacije indirektno su potvrđene i iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, odakle su naveli da je Šljivićeva nakon sprovedenog terapijskog postupka i stabilizacije zdravstvenog stanja otpuštena iz bolnice.

Kako su za "Nezavisne novine" rekli iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, pacijentkinja je primljena u Urgentni centar zbog opšte slabosti i povraćanja, nakon čega je obavljena potrebna dijagnostika i primijenjena odgovarajuća terapija.

Hronika Nikolina Šljivić vraćena sa UKC-a - FOTO

"Nakon sprovedenog terapijskog postupka i stabilizacije zdravstvenog stanja, pacijentkinja je otpuštena iz bolnice", rekli su iz UKC-a Srpske.

Podsjećamo, njoj je pozlilo nakon što je sprovedena u Republičko javno tužilaštvo, te je prevezana u UKC RS, a nakon ljekarskog pregleda vraćena je u prostorije Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva.