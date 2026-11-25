Аутор:АТВ редакција
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Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић на самом крају мандата расписао је јавни позив за додјелу подстицаја од чак два милиона марака.
"Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава подстицаја планираних буџетом Министарства енергетике и рударства ради испуњења циљева који се односе на унапређење пословних процеса и ефикасности пословања, унапређење конкурентности, повећање броја запослених радника, стварање додатне вриједности код готових производа, производњи базираној на иновацијама, увођење или унапређење система квалитета производње и производа и унапређење других општих елемената пословања привредних друштава из ресорне надлежности Министарства", наводи се на сајту Министарства.
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То не би било ништа чудно да се Јавни позив за додјелу милионских средстава не објављује на самом крају Ђокићевог мандата на челу Министарства енергетике и рударства.
Оглас је објављен на страници Министарства у рубрици "Јавни позиви и набавке", што га чини теже видљивим за многе који би да конкуришу, а који се ослањају на традиционалнија средства информисања.
Занимљиво је и то да је рок за пријаве свега осам дана, односно важи од 24. новембра до 2. децембра.
Самим тим, вјероватноћа да многи који испуњавају услове, а којима су подстицаји пријеко потребни, уопште и не буду упознати са њим и не конкуришу за средства.
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Симптоматично је и да ће у тренутку затварања Јавног позива остати свега неколико дана до до формирања нове Владе, с обзиром на то да је најављено да ће она бити формирана до средине децембра.
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