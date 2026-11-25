Аутор:АТВ редакција
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Мандатар Игор Додик наставља консултације за састав нове Владе Републике Српске.
Први састанак одржава са представницима Савеза синдиката Српске, Конфедерације синдиката Српске и Синдиката управе.
У 12 часова предвиђен је састанак са представницима Привредне коморе.
У 13 часова са представницима Коморе самосталних предузетника Српске;
У 14 часова са представницима Уније послодаваца Републике Српске.
По завршетку састанака Додик ће одржати конференцију за новинаре.
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