Pravnik Ognjen Tadić izjavio je danas da političko Sarajevo decenijama pokušava opravdati sebe pred svojim ekstremnim elementima zbog činjenice da je prihvatilo ravnopravnost konstitutivnih naroda i entiteta kroz prihvatanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Jedna od gluposti kojima se pravda pred svojim ekstremistima je navodno uslovno prihvatanje tog sporazuma", rekao je Tadić.

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On je dodao da ne treba trošiti riječi na takve navode, jer je to gubljenje vremena.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović povodom 25. novembra, koji se u Federaciji BiH obilježava kao dan državnosti, između ostalog je rekao da bi pojedini politički predstavnici Republike Srpske prije nego, kako je naveo, "počnu zagovarati rušenje postojećeg ustavnog poretka, trebali imati na umu da je važeći Ustav BiH zasnovan na amandmanskim izmjenama Ustava Republike BiH".

(Srna)