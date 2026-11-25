Predsjednik Milorad Dodik poručio je Denisu Bećiroviću da prestane sa nemuštim pokušajima držanja lekcija Republici Srpskoj i srpskom narodu, a posebno sa prijetnjama nekom tamo takozvanom "republikom BiH", jer je krajnje vrijeme da počne da poštuje dejtonski Ustav i istorijske činjenice.

Na pitanje da prokomentariše izjavu Bećirovića koji je rekao da "ako u Republici Srpskoj žele da ruše Ustav, neka znaju da se vraćamo na Republiku BiH", Dodik je odgovorio za Srnu da ova njegova izjava još jednom potvrđuje da bošnjački politički predstavnici BiH i dalje žive u ratnim 90-im godinama i da za njih rat još nije završen.

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Oni, kaže Dodik, BiH vide isključivo kao svoju babovinu i gledaju je kroz prizmu vlastitih političkih interesa i nedosanjanog sna o unitarnoj BiH u kojoj su muslimani nadređeni drugim narodima.

"Bećiroviću niko ne brani da tumači Ustav BiH, ali mu niko nije dao pravo da svoje političko tumačenje proglašava jedinim dozvoljenim, a političke stavove Republike Srpske unaprijed označava kao rušenje ustavnog poretka. Uostalom, da je iole ozbiljan političar čitao bi Ustav, a ne tumačio šta tamo piše. U Članu jedan Stav tri jasno piše: Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (u daljem tekstu 'entiteti').

Isti član govori i o kontinuitetu međunarodnopravnog postojanja BiH, ali isti taj Ustav jasno definiše i njeno unutrašnje uređenje, uključujući postojanje dva entiteta – Republike Srpske i Federacije BiH. Ko se poziva na Ustav, mora biti spreman da poštuje njegovu cjelinu, a ne samo one odredbe koje mu politički odgovaraju u datom trenutku", naglasio je Dodik.

On je podsjetio Bećirovića da Republika Srpska nije nastala kao rezultat dobre političke volje muslimanskih političkih predstavnika, nego voljom srpskog naroda i njegovih političkih predstavnika, i to prije ratnih sukoba u BiH.

Takođe, dodao je Dodik, Bećirović mora da zna da Republika Srpska nije za potkusurivanje, niti prostor koji se može političkim izjavama preoblikovati prema željama muslimana.

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"Pozicija BiH, a samim tim i Republike Srpske jasano je definisana Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH. Svaki pokušaj da se Republika Srpska politički marginalizuje ili njena ustavna prava umanje predstavlja direktan udar na dejtonski kompromis", istakao je Dodik.

On je rekao da Bećirović namjerno zaboravlja činjenicu da je Republika Srpska dobila međunarodni subjektivitet samim parafiranjem Dejtonskog sporazuma, koji je uspostavio novi ustavni okvir obavezujući za sve njegove potpisnike, entitete i konstitutivne narode tako da je krajnje bezobrazno i politički neprihvatljivo da Bećirović selektivno govori o amandmanskim promjenama Ustava BiH i prijeti nekom vještačkom tvorevinom zvanom "republika BiH".

"Dejtonski sporazum nije politički meni sa kojeg svako može uzimati ono što mu odgovara, a odbacivati što mu smeta. Dejton nije duh nego slovo, tako da ni on niti bilo ko ne može tumačiti Dejton, već ga mora čitati i primjenjivati", istakao je Dodik.

On je poručio Bećiroviću da BiH ne može biti vlasništvo samo jednog naroda i ako se poziva na Ustav, onda treba da se poziva u cjelini, a posebno onda kada ga sam krši ili kada ga krši krnji Ustavni sud.

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"Republika Srpska ne traži ničiju dozvolu da postoji, niti će odustati od svojih ustavnih prava zato što to odgovara nečijoj 'političkoj agendi'. Mir, stabilnost i budućnost BiH može se graditi samo na ravnopravnosti, međusobnom uvažavanju i dosljednom poštovanju slova Dejtonskog sporazuma, a ne na stalnim pokušajima političkog nametanja i prekrajanja ustavnog poretka glorfikovanjem muslimana, a omalovažavanjem srpskog naroda", zaključio je Dodik.