Autor:ATV redakcija
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Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske nastavlja sa konsultacijama, a ovo je protokol za sutra.
09.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik održaće konsultacije sa predstavnicima: Zadružnog saveza, Poslovnog udruženja zajednica živinara, Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača, Saveza udruženja pčelara, Udruženja voćara, Udruženja povrtara, Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara i Udruženja uzgajivača svinja;
11.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik održaće konsultacije sa predstavnicima Saveza opština i gradova;
12.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik razgovaraće sa predstavnicima Srba iz Federacije BiH
13.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik razgovaraće sa predstavnicima Koalicije za državu.
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