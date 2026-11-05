Dodik: Glođansko brdo je jedan od spomenika srpskog stradanja u Podrinju

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je Glođansko brdo vječna opomena i mjesto na kojem se branila porodica, kućni prag, Podrinje i Republika Srpska.

"Na tom mjestu stajali su ljudi koji su prkosili smrti zarad odbrane svojih najbližih, ali i budućih pokoljenja koja nikada ne smiju da zaborave njihovu žrtvu za slobodu i Republiku Srpsku", naglasio je Dodik za Srnu povodom sutrašnjeg obilježavanja 34 godine od stradanja 126 pripadnika Vojske Republike Srpske, koje su 6. novembra 1992. godine na svirep način ubili pripadnici takozvane Armije BiH na čelu sa Naserom Orićem.

Dodik je naglasio da je stradanje 126 boraca Vojske Republike Srpske na Glođanskom brdu još jedna od teških rana na području Podrinja, dodavši da broj stradalih srpskih boraca nije samo statistički podatak, već dio novije srpske istorije i sveukupnog srpskog stradanja.

On je rekao da Glođansko brdo nije samo kota na mapi, već spomenik podrinjskom srpskom stradanju i još jedno od mjesta gdje zemlja ćuti pod težinom bola i svjedoči sramnom zvjerstvu muslimanskih zlikovaca na čelu sa Naserom Orićem.

"To je mjesto gdje je 126 srpskih vitezova položilo ono najsvetije - svoj život, na oltar otadžbine Republike Srpske. Njihova žrtva je temelj naše slobode, amanet koji nas opominje da smo ostali i opstali zahvaljujući ljudima koji nisu znali za strah, već samo za odanost srpskom rodu", istakao je Dodik.

Obavezni smo, kaže Dodik, da njihova imena izgovaramo sa najdubljim poštovanjem i da našim potomcima prenesemo priču o hrabrosti koja nema cijenu i zato neka Glođansko brdo vječno pamti svoje heroje, a njihova imena neka budu naš ponos, jer oni nas nisu nas napustili, samo su otišli na vječnu stražu srpske istorije odakle nas podsjećaju ko smo i šta smo i opominju kako se brani domovina.

"Zato slava i hvala besmrtnim junacima Glođanskog brda, a oni koji sjede u takozvanim pravosudnim institucijama u BiH vječno će nositi žig saučesništva kako u ovom, tako i u brojnim drugim zločinima nad Srbima koje su počinili muslimani, pripadnici takozvane Armije BiH", rekao je Dodik.

On je dodao da je zločin na Glođanskom brdu, koji su počinili većinom muslimani iz Srebrenice, još jedan primjer da zločin nad Srbima u ovakvoj BiH i sa ovakvim tužilaštvom i sudom nema ime i prezime, jer je više od tri decenije zločin bez kazne.

Na Glođanskom brdu, u zoru 6. novembra 1992. godine mučki su ubijeni pripadnici Šekovačke i Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao.

Na mjestu stradanja u nekoliko navrata je postavljana spomen-ploča sa natpisom "Ovdje je ubijeno 126 boraca Vojske Republike Srpske", ali svaki put nepoznata lica su je razbijala.