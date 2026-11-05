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Cvijanović: Najoštrije osuđujem napad na učenika

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АТВ редакција
05.11.2026 17:20

Komentari:

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Cvijanović: Najoštrije osuđujem napad na učenika
Foto: Ustupljena fotografija

Najoštrije osuđujem napad na učenika medrese "Reis Ibrahim ef. Maglajlić" u Banjaluci, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Očekujem da nadležnih institucija da u što skorijem roku rasvijetle sve okolnosti ovog napada, a da odgovorne privedu pravdi i adekvatno sankcionišu", dodala je Cvijanović na Iks-u.

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Željka Cvijanović

medresa ”Ibrahim-ef. Maglajlić”

povrijeđen maloljetnik

fizički napad

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