Cvijanović: Najoštrije osuđujem napad na učenika

Autor:ATV redakcija
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Najoštrije osuđujem napad na učenika medrese "Reis Ibrahim ef. Maglajlić" u Banjaluci, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Očekujem da nadležnih institucija da u što skorijem roku rasvijetle sve okolnosti ovog napada, a da odgovorne privedu pravdi i adekvatno sankcionišu", dodala je Cvijanović na Iks-u.
Najoštrije osuđujem napad na učenika medrese "Reis Ibrahim ef. Maglajlić" u Banjaluci.
Očekujem da nadležnih institucija da u što skorijem roku rasvijetle sve okolnosti ovog napada, a da odgovorne privedu pravdi i adekvatno sankcionišu.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 5, 2026
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