Cvijanović: Najoštrije osuđujem napad na učenika

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Ustupljena fotografija

Najoštrije osuđujem napad na učenika medrese "Reis Ibrahim ef. Maglajlić" u Banjaluci, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Očekujem da nadležnih institucija da u što skorijem roku rasvijetle sve okolnosti ovog napada, a da odgovorne privedu pravdi i adekvatno sankcionišu", dodala je Cvijanović na Iks-u. Najoštrije osuđujem napad na učenika medrese "Reis Ibrahim ef. Maglajlić" u Banjaluci. Očekujem da nadležnih institucija da u što skorijem roku rasvijetle sve okolnosti ovog napada, a da odgovorne privedu pravdi i adekvatno sankcionišu. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 5, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.