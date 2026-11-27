Autor:ATV redakcija
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U Bijeljini je održan radni sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i predsjednika Republike Srpske Save Minića sa predstavnicima Gradskog odbora ove stranke, na kojem je razgovarano o aktuelnim prilikama i prioritetima u narednom periodu, izjavio je predsjednik Odbora Bojan Savić.
"Zajedničkim radom, dobrom saradnjom i konkretnim potezima nastavljamo da gradimo snažniju Bijeljinu i Republiku Srpsku", poručio je Savić u objavi na društvenim mrežama.
Radni sastanak sa predsjednikom Dodikom @MiloradDodik i predsjednikom Minićem @minic_savo , uz razgovor o aktuelnim prilikama i prioritetima u narednom periodu.
Zajedničkim radom, dobrom saradnjom i konkretnim potezima nastavljamo da gradimo snažniju Bijeljinu i Republiku Srpsku. https://t.co/lqAureUCKb— Bojan Savić (@BojanMSavic) November 27, 2026
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