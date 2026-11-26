Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je sve što je do sada urađeno iz Brisela bilo upereno protiv Srba i Republike Srpske.

"Dejtonski sporazum je degradiran, mnoge stvari su nasilno promijenjene pod pritiskom Brisela i Vašingtona", rekao je Dodik za Evronjuz.

On je pojasnio da nivo BiH nema pravo na Sud, Tužilaštvo, indirektne poslove, Oružane snage, obavještajnu službu.

Istakao je da evropski komesar Marta Kos ne može da ispostavlja uslove na evropskom putu BiH, te naveo da se moraju povući odluke koje je donosio nelegalni visoki predstavnik.

Dodik je rekao da sada traži da se u BiH primijeni Ustav BiH i naveo kako ga ruši krnji Ustavni sud BiH.

Naglasio je da u tom krnjem sudu sjede stranci, ali da nijedan od njih nije bio iz Rusije, Japana, nego su bili Nijemci, Austrijanci.

"BiH je neuspjelo podijeljena zemlja i mi živimo zasebne živote", rekao je Dodik i dodao kako se Srbi više bore za Bosnu nego muslimani.

Dodik je naveo da i Evropa nikada nije bila u većoj krizi već da samo evroptimisti ne vide autogolove koje je sebi napravila.

Kada je riječ o saradnji sa Rusijom, Dodik je naveo da nikada od ruske strane nije bilo zahtjeva, a za Ameriku je rekao da je zanima da se vidi šta se može raditi na ekonomskim projektima, da ne želi više da pravi nove nacije.

"Nema sankcija Ruskoj Federaciji, nismo to uradili ni u najvećoj euforiji evropskih zahtjeva", rekao je Dodik.

Istakao je da ne mora da se uradi ono što traži Evropa, te napomenuo kako od BiH traži da prihvati 51.000 migranata iz islamskog svijeta.

"Takav evropski put nas ne interesuje", rekao je Dodik.

On je dodao da Srpska sa Amerikancima želi da radi energetske projekte, data centre.

Odgovarajući na pitanje kada planira povratak na državne funkcije, Dodik je naveo da ne planira, ali možda kada istakne ovaj mandat sadašnjem srpskom članu Predsjedništva BiH ode u Sarajevo "da ih nervira".

"Na čelu institucija države uvijek moraju da budu prosvećeni ljudi. Ne možete održati disciplinu, a institucija nema ako nema discipline", istakao je Dodik.

On je naveo da su najmanje pet puta vršili finansijske istrage protiv njega FBI, CIA, njemačka služba i nisu ništa našli, a da su ga osudili jer nije poštovao odluke nelegalnog stranca.

"Ponosan sam na to što sam se suprostavio Nijemcu. Ja sam dijete Kozare", zaključio je Dodik.