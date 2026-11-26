Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će 8. decembra biti izabrana Vlada Republike Srpske.
Niko je brže nije izabrao, rekao je Dodik za Evronjuz.
On je napomenuo da je i Narodna skupština konstituisana u kojoj ima dvotrećinsku većinu.
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