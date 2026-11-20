Autor:ATV redakcija
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Lider SNSD-a Milorad Dodik kritikovao je tvrdnje da Uprava za indirektno oporezivanje BiH neće vraćati PDV građanima koji grade kuću na vlastitom zemljištu.
Dodik je na društvenoj mreži Iks poručio da mu je takvo tumačenje jedna od najvećih gluposti koje je čuo u posljednje vrijeme.
„Pitam ja njih: na čijem to placu čovjek treba da gradi kuću da bi mu vratili PDV? Valjda će graditi na svom placu. Gdje bi drugo, u vasioni?“, napisao je Dodik.
Čuo sam jednu od najvećih gluposti u posljednje vrijeme – da Uprava za indirektno oporezivanje neće vraćati PDV ljudima koji grade kuću na svom placu. Pitam ja njih: na čijem to placu čovjek treba da gradi kuću da bi mu vratili PDV? Valjda će graditi na svom placu. Gdje bi drugo, u vasioni?— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 20, 2026
Njegova reakcija odnosi se na pitanje povrata PDV-a za kupovinu prve nekretnine, odnosno na uslove pod kojima građani mogu ostvariti ovo pravo.
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