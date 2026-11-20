Predsjednik Republike Srpske Savo Minić razgovara sa predstavnicima Liste za pravdu i red o izboru mandatara za sastav nove vlade.

Na konsultacijama sa Minićem, je, pored poslanika Vukanoviće liste i lider PDP RS Igor Crnadak koji je NS RS ušao sa ove liste.

Minić sa predstavnicima kluba ZPR ATV

Minić je prethodno održao konsultacije sa predstavnicima SDS-a i PSS-a.