Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić razgovara sa predstavnicima Liste za pravdu i red o izboru mandatara za sastav nove vlade.
Na konsultacijama sa Minićem, je, pored poslanika Vukanoviće liste i lider PDP RS Igor Crnadak koji je NS RS ušao sa ove liste.
Minić je prethodno održao konsultacije sa predstavnicima SDS-a i PSS-a.
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