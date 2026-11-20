Predsjednik Republike Srpske Savo Minić razgovara sa predstavnicima Pokreta "Sigurna Srpska" /PSS/ o izboru mandatara za sastav nove vlade.

Na konsultacijama sa Minićem, PSS predvodi predsjednik ovo pokreta Draško Stanivuković.

Stanivuković Milanović Dragojević-Stojić ATV

Nakon PSS-a, predviđene su konsultacije sa predstavnicima Liste za pravdu i red, PDP-a Republike Srpske, Koalicije za državu - SDA, BiH Zeleni i SDP BiH.

Minić je prethodno održao konsultacije sa predstavnicima SDS-a.

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Nakon konsultacija Minić će se obratiti medijima.