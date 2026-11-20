Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske Nikola Šobot izrazio je zadovoljstvo posjetom 22 studenta Medicinskog fakulteta iz Kosovske Mitrovice ovom centru u Banjaluci, koji stoji im na raspolaganju za sve vidove stručne saradnje.

"Želimo da unaprijedimo rad sa studentima iz Kosovske Mitrovice", rekao je Šobot.

On je izrazio nadu da će studenti biti zadovoljni posjetom, te poručio da će se UKC Srpske truditi da ovakvi susreti budu što češći.

Predsjednik Organizacionog odbora 19. naučno-stručnog skupa "Studenti u susret nauci - StES 2026" Milan Stupar rekao je da je dolazak kolega iz Kosovske Mitrovice značajan za razvoj saradnje, te najavio mogućnost organizovanja studentske posjete Kosovu i Metohiji.

"Ovakvu manifestaciju teško je organizovati jednom, a kamoli 19 puta. Ove godine imamo 110 naučnoistraživačkih radova iz šest naučnih oblasti. Raduje nas dolazak kolega iz Kosovske Mitrovice i trudićemo se da radimo na našoj saradnji", naveo je Stupar.

Student Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Mina Dimitrijević zahvalila je za toplu dobrodošlicu, ističući da su studenti osjetili veliku ljubav i gostoprimstvo, prenosi Srna.

Banja Luka Šobot najavio mjere protiv parkiranja na trotoare kod UKC-a

"Mi smo bratski fakulteti i želimo da se taj odnos održava", rekla je Dimitrijevićeva.

Posjeta UKC-u organizovana je u okviru 19. međunarodnog naučno-stručnog skupa "Studenti u susret nauci – StES 2026", koji je otvoren juče na Univerzitetu u Banjaluci i traje do sutra.

Ovogodišnji skup okupio je oko 180 učesnika, a predviđeno je predstavljanje 110 naučnih radova iz šest oblasti.