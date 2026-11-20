Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske isplatiće jednokratnu novčanu pomoć za sve blizance iz porodica korisnika dječijeg dodatka rođene u periodu između obilježavanja Međunarodnog dana djeteta ove i prethodne godine, saopšteno je iz Fonda.

Ova aktivnost realizuje se uz podršku Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, sa kojima Fond zajednički nastoji da pruži dodatnu podršku porodicama, osnaži brigu o najmlađima i doprinese stvaranju boljih uslova za srećnije i sigurnije djetinjstvo.

"Naša je zajednička odgovornost da svakom djetetu pružimo priliku da ostvari svoje potencijale, razvija svoje sposobnosti i sa vjerom i radošću korača ka budućnosti", istakli su iz Fonda.

Iz Fonda su podsjetili da svako dijete ima pravo na život, zdravlje, obrazovanje, igru, porodicu, sigurnost i ljubav, što je temelj dostojanstvenog djetinjstva i ravnopravnog učešća u društvu.

Ukazali su i na značaj da se djeca, ne samo štite, već i da se ohrabruju njihovi talenti, uvažavaju potrebe i da im se omogući odrastanje u okruženju ispunjenom razumijevanjem i podrškom.

"Obilježavanje ovog dana prilika je da se istakne značaj zajedničkog djelovanja porodice, institucija i šire društvene zajednice jer briga o djeci i stvaranje boljih uslova za njihovo odrastanje najvredniji su doprinos budućnosti, a svako djetinjstvo koje učinimo ljepšim korak je ka humanijem i pravednijem društvu", poručili su iz Fonda.

Međunarodni dan djeteta obilježava se svake godine 20. novembra u znak sjećanja na usvajanje Deklaracije o pravima djeteta 1959. godine i Konvencije o pravima djeteta UN-a 1989.