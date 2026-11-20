Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je doprinos Njegove svetosti patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila obnovi i razvoju Ruske Federacije.

"Tokom stalne satanizacije ruskog naroda i države od Zapada, Ruska pravoslavna crkva je igrala ulogu branioca istine i pravde. Zapad je predstavljen članicama EU koje stalno zastrašuju svoje građane pretnjom Rusije, čime maskiraju sopstvenu lošu politiku", rekao je Dodik za RIA "Novosti".

On smatra da je Rusija zemlja-civilizacija, nacija, prosperiteta i napretka.

"Ovo je postalo moguće zato što je državno rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Vladimirom Putinom, tijesno sarađivala sa rukovodstvom Ruske pravoslavne crkve, na čelu sa patrijarhom Kirilom. Zahvaljujući radu Ruske pravoslavne crkve i patrijarha, Rusija se oporavila, stala na noge, povratila vjeru u sopstvene snage i samopoštovanje, što je veoma važno, i poboljšala svoj ugled", istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da se raduje svakom uspjehu Rusije, prenosi Srna.

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"Rusija je vratila svoju imperijalnu snagu, svoju moć kao svjetske sile. U toj situaciji je neophodno sjetiti se uloge Njegove svetosti, koji uspješno vodi i upravlja Ruskom pravoslavnom crkvom", rekao je Dodik.

Dodik je poželio patrijarhu Kirilu stabilnost i zdravlje, te napredak ruskoj državi i Ruskoj pravoslavnoj crkvi.

Ruski patrijarh Kiril obilježava danas 80. rođendan.

Dodik je kao predsjednik Republike Srpske tokom posjete Moskvi u maju 2025. godine, uručio patrijarhu Kirilu najviše odlikovanje Srpske - Orden Republike Srpske na ogrlici.