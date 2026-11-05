Dodik u rezidenciji Donalda Trampa: Upoznati važne ljude sa situacijom u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je iz rezidencije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da je boravak u Mar-a-lago u Palm Biču prilika da ostvari kontakte sa važnim ljudima iz političkog života Amerike i upozna ih sa situacijom u Republici Srpskoj.
"Ovdje sam pozvan kao gost. Želim da ostvarim mnogo kontakata sa veoma važnim ljudima u političkom životu Amerike i upoznam ih sa situacijom u Srpskoj. Pomažu mi naši ljudi koji su ovdje i mislim da imam uspješan boravak i uspješnu saradnju", istakao je Dodik u video obraćanju.
Dodik je uz pozdrave poručio: "Vidimo se za dva dana u Republici Srpskoj"”, prenosi RTRS.
Dodik u SAD-u učestvuje na konferenciju koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.
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