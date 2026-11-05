Dodik u rezidenciji Donalda Trampa: Upoznati važne ljude sa situacijom u Srpskoj

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je iz rezidencije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da je boravak u Mar-a-lago u Palm Biču prilika da ostvari kontakte sa važnim ljudima iz političkog života Amerike i upozna ih sa situacijom u Republici Srpskoj.

"Ovdje sam pozvan kao gost. Želim da ostvarim mnogo kontakata sa veoma važnim ljudima u političkom životu Amerike i upoznam ih sa situacijom u Srpskoj. Pomažu mi naši ljudi koji su ovdje i mislim da imam uspješan boravak i uspješnu saradnju", istakao je Dodik u video obraćanju.

Dodik je uz pozdrave poručio: "Vidimo se za dva dana u Republici Srpskoj"”, prenosi RTRS.

Dodik u SAD-u učestvuje na konferenciju koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.