Logo

Dodik u rezidenciji Donalda Trampa: Upoznati važne ljude sa situacijom u Srpskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
05.11.2026 17:54

Komentari:

3
Dodik u rezidenciji Trampa
Foto: Screenshot

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je iz rezidencije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da je boravak u Mar-a-lago u Palm Biču prilika da ostvari kontakte sa važnim ljudima iz političkog života Amerike i upozna ih sa situacijom u Republici Srpskoj.

"Ovdje sam pozvan kao gost. Želim da ostvarim mnogo kontakata sa veoma važnim ljudima u političkom životu Amerike i upoznam ih sa situacijom u Srpskoj. Pomažu mi naši ljudi koji su ovdje i mislim da imam uspješan boravak i uspješnu saradnju", istakao je Dodik u video obraćanju.

Dodik je uz pozdrave poručio: "Vidimo se za dva dana u Republici Srpskoj"”, prenosi RTRS.

Dodik u SAD-u učestvuje na konferenciju koja se organizuje u okviru republikanskog MAGA pokreta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Milorad Dodik

Amerika

Komentari (3)

Više iz rubrike

lider SNSD-a na konferenciji za medije

Republika Srpska

Dodik: Glođansko brdo je jedan od spomenika srpskog stradanja u Podrinju

2 h

0
Cvijanović: Najoštrije osuđujem napad na učenika

Republika Srpska

Cvijanović: Najoštrije osuđujem napad na učenika

2 h

1
Nudio policajcu mito pa uhapšen

Republika Srpska

Za koliko bi mogla rasti boračka primanja u Srpskoj

3 h

0
Vehid Dedić

Republika Srpska

OJT Bijeljina pokrenulo istragu protiv Vehida Dedića

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima