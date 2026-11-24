Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Lapčević uvjeren je da će mandatar za sastav nove vlade Srpske Igor Dodik svojom energijom donijeti poboljšanja.

"Standard studenata u Republici Srpskoj je na zavidnom nivou, ali ga je i dalje potrebno poboljšati. Od budućeg premijera očekujemo da ćemo završiti započete projekte", rekao je Lapčević novinarima nakon konsultacija mandatara sa ovom organizacijom i Omladinskim savjetom Srpske.

Lapčević vjeruje da će studentski standard i dalje rasti u Republici Srpskoj, te napominje da su od ove godine stipendije u Srpskoj povećane za 50 odsto nakon više od 10 godina.

On je najavio da će u narednom periodu Unija studenata dogovoriti dalje korake o infrastrukturnim projektima, smještaju i ishrani, navodeći da je Vlada Republike Srpske usvojila sve njihove inicijative.

"Studentski dom u Istočnom Sarajevu je završen i planiramo rekonstrukciju Studentskog doma u Zvorniku, dok će studentski domovi u Banjaluci i Foči biti prošireni za još jedan paviljon", istakao je Lapčević.

Predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Simona Stojanović uvjerena je da će ova organizacija imati veoma dobru saradnju sa novom vladom Srpske, kao što je to bio slučaj i sa dosadašnjom.

"Omladinski savjet pruža potpunu podršku budućem premijeru Republike Srpske i smatramo da će u narednom periodu raditi na razvoju Srpske", naglasila je Simonovićeva., prenosi Srna.