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Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske, Igor Dodik nastavlja konsultacije. Objavljen je raspored sastanaka. Evo sa kim će razgovarati.

10.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik održaće konsultacije sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske, Konfederacije sindikata Republike Srpske i Sindikata uprave Republike Srpske. Republika Srpska Mandatar Dodik: Važno je čuti one koji su gradili Srpsku i mlade koji su njena budućnost 12.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik razgovaraće sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske 13.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik razgovaraće sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske 14.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik sastaće se sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske.

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