Autor:ATV redakcija
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Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske, Igor Dodik nastavlja konsultacije. Objavljen je raspored sastanaka. Evo sa kim će razgovarati.
10.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik održaće konsultacije sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske, Konfederacije sindikata Republike Srpske i Sindikata uprave Republike Srpske.
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Mandatar Dodik: Važno je čuti one koji su gradili Srpsku i mlade koji su njena budućnost
12.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik razgovaraće sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske
13.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik razgovaraće sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske
14.00 časova - Banjaluka, Sjedište Vlade Republike Srpske - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik sastaće se sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske.
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