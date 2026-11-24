Autor:ATV redakcija
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Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik saopštio je da je danas razgovarao sa predstavnicima različitih generacija i društvenih grupa, od onih koji su stvarali i branili Republiku Srpsku do mladih ljudi.
„Danas sam razgovarao sa onima koji su Republiku Srpsku stvarali i branili, sa onima koji su je svojim radom gradili, sa onima koji obrazuju mlade i sa mladima koji su njena budućnost“, naveo je Dodik.
Danas sam razgovarao sa onima koji su Republiku Srpsku stvarali i branili, sa onima koji su je svojim radom gradili, sa onima koji obrazuju mlade i sa mladima koji su njena budućnost.
Šta oni misle važno je za svaku odluku o tome kojim putem Srpska ide dalje. https://t.co/AjAIONV7u6— Igor Dodik (@dodik_igor) November 24, 2026
On je istakao da su mišljenja sagovornika važna prilikom donošenja odluka o budućem pravcu razvoja Republike Srpske.
„Šta oni misle važno je za svaku odluku o tome kojim putem Srpska ide dalje“, poručio je Dodik.
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