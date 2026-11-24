Prve konsultacije obavljene su sa udruženjima proisteklim iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Saradnja će biti nastavljena, posebno u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje djece poginulih boraca i stambeno zbrinjavanje, kako bi taj proces bi zaokružen, naglasio je Milovan Gagić.

"Čuli smo da će budžet boračko-invalidske zaštite biti za sljedeću godinu preko 800 miliona, što je znak da je u zadnjih nekoliko godina rastao preko 200-250%, ono što smo zahtijevali to je potreba to je nastavak onoga što smo započeli u prethodnim godinama", rekao je Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

Mandatar je na drugom sastanku sa Udruženjem penzionera - obećao da će sve učiniti da se očuva materijalni položaj penzionera, te da se svakim danom povećava u skladu sa materijalnim i budžetskim mogućnostima Srpske – ističe predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

"Da se penzije maksimalno, koliko finansijska sredstva dozvoljavaju da se povećavaju početkom svake godine u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, kao i sredinom godine vanredno povećanje kada se za to ukaže prilika i kada se nađu sredstva u budžetu. Takođe je dogovoreno da se vodi više računa o zdravstvenoj zaštiti da penzioneri mogu da imaju lijekove na A i B listi koje najviše troše", kaže Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

15.000 studenata studira na banjalučkom univerzitetu, dok u Istočnom Sarajevu, broj studenata je 10.000. Univerziteti imaju ključnu ulogu u obrazovanju budućih generacija stručnjaka, naučnika i intelektualaca, čije znanje i sposobnosti oblikuju budućnost društva u cjelini, jasni su predstavnici univerziteta.

"Kroz podizanje opšteg standarda rada i uslova, podizanje uslova naučno-istraživačkog rada i naravno da primijenimo sve ono za šta se mi zalažemo već duže vrijeme i u narednom periodu smo jasno rekli da hoćemo da radimo na modernizaciji univerziteta i fakulteta, nastavnih planova i programa u smislu bolje prezentacije u zemlji i svijetu", rekao je Ranko Škrbić, v.d. rektora Univerziteta u Banjaluci.

"Ono o čemu smo danas razgovarali između ostalog jeste da se nastavi dinamika ulaganja u visoko obrazovanje u Republici Srpskoj nastavi i u narednom periodu i da se posebna pažnja posveti internacionalizaciji naša dva univerziteta", rekao je Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Uvjereni smo da ćemo imati dobru saradnju sa novom Vladom Srpske. Fokus je dogovoriti dalje korake na infrastrukturnim projektima, smještaju i ishrani - ističu jednoglasno Omladinski savjet i Unija studenata Republike Srpske.

"Ali za ovu godinu, nije bilo prostora da se poveća više, ali mi ćemo nastaviti narednih godina da se borimo da to bude više, mi smatramo da je povećanje od 50% značajno za ovu godinu", rekao je Nikola Lapčević, predsjednik Unije studenata Republike Srpske.

"Razgovarali smo o poboljšanju položaja mladih u Republici Srpskoj da mladi ljudi ostaju ovde da se obrazuju i profesionalno usavršavaju", rekla je Simona Stojanović, predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Počeli smo sa onima koji su stvarali Republiku Srpsku, a završili sa onima na koje računamo u budućnosti, kaže Igor Dodik.

"Naravno sve smo zapisali sve ćemo to da stavimo u narednom periodu i što se tiče espozea i nekog programa rada buduće vlade", rekao je Igor Dodik, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Konsultacije se nastavljaju, a sljedeći na redu su predstavnici Privredne komore i sindikata - plan je da do kraja sedmice budu završeni svi sastanci, nakon čega bi mandatar trebalo da predstavi program rata i prioritete buduće Vlade Republike Srpske.