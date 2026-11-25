Predsjednik Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je jedino rješenje za prevazilaženje političkih problema u BiH dogovor, a ne nametanje rješenja, ističući da Republika Srpska neće prihvatiti koncept građanske BiH.

Minić je rekao da Republika Srpska nastavlja ekonomski razvoj, institucionalno jačanje i izgradnju međunarodne mreže partnera i podrške, te da želi da i dalje bude uspješnija od FBiH.

On je ocijenio da bi Republika Srpska i FBiH trebalo da budu dobre komšije koji se takmiče u razvoju i rezultatima, umjesto da jedni drugima stvaraju probleme.

Minić je ukazao na različit odnos dijela medija u FBiH prema političkim porukama iz Republike Srpske i Federacije, navodeći da se izjave o ukidanju Srpske ne dočekuju istim reakcijama kao poruke o njenom očuvanju.

"Kad neko dođe u neku od tih emisija i kaže: `Treba ukinuti Republiku Srpsku`, to prođe kao da je rekao: `Nije loša ova voda`. A mi kad kažemo da ne damo Republiku Srpsku i da ćemo nešto uraditi, gore mediji, javlja se Briselu", naveo je Minić.

On je za RTRS rekao da takva atmosfera šteti cijelom prostoru i da bi bilo mnogo korisnije da se politički predstavnici okrenu saradnji i rješavanju problema.

"Nećemo mi građansku BiH! Je li to jasno vama svima? Nećemo!", poručio je Minić, navodeći da Republika Srpska ne može prihvatiti uređenje u kojem bi se zanemarila ravnopravnost konstitutivnih naroda.

On je rekao da je potrebno da se međunarodna zajednica uključi u rješavanje političke krize, ali ne kao neko ko će nametati odluke, već kao posrednik koji će omogućiti dogovor domaćih institucija.

"Nama treba medijator, a mi smo dosad imali tutora, a ne medijatora. Institucije BiH moraju da riješe svoj problem. Moramo dobiti određene rokove i mora se reći šta da se uradi i da se završi priča", istakao je Minić.

On je naveo da su za to potrebne ozbiljne međunarodne sile, podsjećajući na stavove Rusije, Kine i predsjednika SAD Donalda Trampa, te ponovio da se domaći politički predstavnici moraju dogovoriti.

Govoreći o odnosima u BiH, Minić je ukazao i na probleme sa kojima se suočavaju građani, navodeći primjere oštećivanja srpskih grobalja u FBiH, te upitao koliko je bošnjačkih i hrvatskih grobalja u Republici Srpskoj oštećeno u posljednjih godinu dana, a koliko srpskih u FBiH BiH?

"Političko Sarajevo i dio Federacije sije mržnju. To obično radi neko ko je pun mržnje. Tu mržnju je dobio upravo iz tog medijskog prostora i društvenih mreža", rekao je Minić.

Osvrćući se na obilježavanja 25. novembra u FBiH, i Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u Republici Srpskoj, Minić je rekao da predstavnici Federacije ne obilježavaju uspostavljanje Dejtonskog sporazuma zato što ga ruše.

"Oni uzmu ono što im odgovara. Jeste čuli da smo im rekli nešto ružno zato što obilježavaju 25. novembar? Srećan im Dan ZAVNOBiH-a, ali nemojte da njima smeta 9. januar", poručio je Minić.