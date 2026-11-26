Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske, Savo Minić bodri večeras sa tribina fudbalere Borca, a oglasio se i porukom podrške banjalučkom klubu u utakmici protiv italijanske Atalante.
Minić je istakao da su snovi postali java, te da se u Banjaluci i Republici Srpskoj ispisuje istorija.
„Večeras su snovi postali java, a ono što je izgledalo nemoguće sada je stvarnost. Naklon do poda, momci, za svaki sekund borbe, srce na terenu i istoriju koja se upravo piše u gradu na Vrbasu i Republici Srpskoj. Bravo Borac, bravo Banjaluka“, napisao je Minić na Iksu.
Večeras su snovi postali java, a ono što je izgledalo nemoguće sada je stvarnost.
Naklon do poda momci, za svaki sekund borbe, srce na terenu i istoriju koja se upravo piše u gradu na Vrbasu i Republici Srpskoj.
BRAVO BORAC ❤️ BRAVO BANjA LUKA 🔴🔵⚪ https://t.co/38zvzdQhaP— Savo Minić (@minic_savo) November 26, 2026
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