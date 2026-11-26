Autor:ATV redakcija
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Tog jednog zlikovca koji se zove Naser Orić uspješno smo tretirali - napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
- Hladno je vrijeme, ima toplu prostoriju, imaće tri obroka dnevno - dodao je Dodik na Iksu.
Tog jednog zlikovca koji se zove Naser Orić uspješno smo tretirali. Hladno je vrijeme, ima toplu prostoriju, imaće tri obroka dnevno. https://t.co/MNfytG9rDu— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 26, 2026
Podsjećamo, Okružni sud u Banjaluci saopštio je da je odredio jednomjesečni pritvor Naseru Oriću, Nikolini Šljivić, Siniši Dergancu, te Mesudu i Mustafi Mustafiću, uhapšenim u akciji "Emisar".
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