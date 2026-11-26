Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić pozdravila je večerašnje 21. takmičenje studenata u besjedništvu u Banjaluci i istakla da su najveći potencijal Srpske mladi, obrazovani i odvažni ljudi, spremni da misle svojom glavom.

"Večeras sam imala posebno zadovoljstvo da prisustvujem 21. takmičenju studenata u besjedništvu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Bilo je lijepo ponovo se vratiti na svoj Pravni fakultet, među mlade ljude čija energija, znanje i ambicije podsjećaju na studentske dane, ali i ulivaju vjeru u budućnost", navela je Trišić Babić na "Iksu".

Ona je ukazala da besjedništvo nije samo vještina lijepog govora, već je umijeće razmišljanja, odbrane sopstvenih uvjerenja, poštovanja drugačijeg mišljenja i snage da se riječima, a ne nametanjem, brane ideje.

Trišić Babić je istakla da posebno raduje što mladi ljudi njeguju kulturu dijaloga, kritičkog mišljenja i slobodnog izražavanja.

Večeras sam imala posebno zadovoljstvo da prisustvujem XXI takmičenju studenata u besjedništvu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Bilo je lijepo ponovo se vratiti na svoj Pravni fakultet, među mlade ljude čija energija, znanje i ambicije podsjećaju na studentske dane, ali i ulivaju vjeru u budućnost. Besjedništvo nije samo vještina lijepog govora. Ono je umijeće razmišljanja, odbrane sopstvenih uvjerenja, poštovanja drugačijeg mišljenja i snage da se riječima, a ne nametanjem, brane ideje. Posebno raduje što mladi ljudi njeguju kulturu dijaloga, kritičkog mišljenja i slobodnog izražavanja. Upravo su takvi mladi ljudi, obrazovani, odvažni i spremni da misle svojom glavom, najveći potencijal Republike Srpske. Budućnost pripada onima koji imaju znanje da oblikuju svoje stavove, hrabrost da ih izgovore i mudrost da saslušaju druge. Uvjerena sam da je sa ovakvim mladim ljudima budućnost Srpske sigurna i uspješna. Čestitke svim učesnicima, organizatorima i Pravnom fakultetu na njegovanju tradicije koja već 21 godinu daje prostor mladim ljudima da pokažu snagu znanja i izgovorene riječi. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 26, 2026

"Budućnost pripada onima koji imaju znanje da oblikuju svoje stavove, hrabrost da ih izgovore i mudrost da saslušaju druge. Uvjerena sam da je sa ovakvim mladim ljudima budućnost Srpske sigurna i uspješna", poručila je Trišić Babić.

Ona je čestitala svim učesnicima, organizatorima i Pravnom fakultetu na njegovanju tradicije koja već 21 godinu daje prostor mladim ljudima da pokažu snagu znanja i izgovorene riječi.

Na Pravnom fakultetu u Banjaluci večeras je otvoreno 21. takmičenje studenata u besjedništvu, kojem je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Savo Minić.